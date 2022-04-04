24 февраля Россия напала на Украину
За шесть месяцев войны российские военные убили тысячи мирных украинцев: безоружных женщин, мужчин, детей.
За двадцать шесть недель на украинских землях было убито 47 100 российских солдат. Это не их война, но они пришли на нашу землю, и мы вынуждены защищаться.
Прочитайте это обращение до конца — это будет первым шагом, чтобы закончить тот ужас, который Россия начала на украинских землях.
Почему вам лгут и как мы можем это доказать
Чтобы безнаказанно убивать мирных жителей и при этом все еще иметь поддержку россиян, люди у власти каждый день вам врут.
Разберем на примере военного преступления в Кременчуге.
Глава российского МИД Лавров по этому поводу заявил:
«Бомбили ангар, куда прибыло европейское и американское оружие и боеприпасы. В результате детонирования боеприпасов загорелся стоящий рядом пустующий торговый центр».
Разберем эту ложь и остальные спекуляции:
Фейк: взрыв боеприпасов спровоцировал пожар в ТРЦ.
Правда: не совпадает время взрыва, точка удара находится в 500 метрах от завода, точный удар по ТЦ Амстор подтверждает видеозапись с камеры наблюдения.
Фейк: ТРЦ не работал, на стоянке не было машин. Все машины на стоянках без повреждений.
Правда: вот чек за покупку игрушек в ТРЦ, пробитый за несколько часов до ракетного удара. Вот сообщение сотрудников магазина о графике работы магазина и фото уцелевшей одежды.
Видео, где видны неповрежденные машины, снято уже после взрыва, поэтому утверждать, что эти машины стояли там до взрыва нельзя. На этих машинах приехали после взрыва для помощи.
Фейк: женщин на территории ТРЦ не было, только мужчины и военные.
Правда: военные, прибывшие на место пожара, и местная территориальная оборона помогали ликвидировать последствия взрыва. Женщин эвакуировали в первую очередь, но их видно на других фото и видео.
Фейк: это провокация и инсценировка от украинских военных перед саммитом НАТО.
Правда: ТРЦ был атакован авиацией Ту-22м3, выпустившей ракеты Х-22. Ее обломки обнаружили на месте. Это российское оружие.
Прочитайте подробное опровержение фейков о трагедии в Кременчуге:
Фейк Лаврова: ТЦ в Кременчуге взорвался не от российской ракеты, а от сдетонировавших боеприпасов
Ракетный удар по Кременчугу: факты против российских заявлений
Fact-checking of a missile strike on the city of Kremenchuk: why was it a planned terrorist attack?
Нет никаких доказательств того, что на заводе дорожных машин было какое-либо оружие или боеприпасы. Это преступление российской армии против украинцев и никакая ложь этого не скроет.
В чем еще вам лгут российские политики
Это не война, это только спецоперация
Война — это вооруженный конфликт, цель которого — навязать свою волю: свергнуть правительство, заставить никогда не вступить в НАТО, отобрать часть территории. Обо всем этом открыто заявляет Владимир Путин в каждом своем обращении. Но от того, что он называет войну спецоперацией, меньше людей не гибнет.
Россия хочет только защитить ЛНР и ДНР
Российская армия обстреливает города во всех областях Украины, ракеты выпускали во Львов, Ивано-Франковск, Луцк и другие города на западе Украины.
На карте Украины вы увидите, что Львов, Ивано-Франковск и Луцк — это больше тысячи километров от ЛНР и ДНР. Это другой конец страны.
Это места попадания ракет 25 февраля. За шесть месяцев их стало гораздо больше во всей Украине.
Центр Украины тоже пострадал — только первого апреля российские солдаты вышли из Киевской области. Мы не понимаем, как оккупация сел Киевской области и террор местных жителей могли помочь Донбасу.
Мотыжин. Братская могила мирных жителей, убитых оккупантами.
Пожалуйста, не отворачивайтесь. Посмотрите, с каким миром пришла на украинские земли российская армия:
Если вы не верите украинцам и думаете, что зверства в Буче — это фейк, обратитесь к другим источникам. Прочитайте в международных СМИ доказательства того, что массовые убийства в Буче происходили в период оккупации города российскими военными:
Массовые убийства мирных жителей в Буче: что известно на данный момент (Русская служба BBC News)
Satellite images show bodies lay in Bucha for weeks, despite Russian claims (The New York Times)
Мирных жителей это не коснется
Это касается каждого жителя Украины каждый день.
Десяти миллионам украинцев пришлось бросить родные города. Снаряды попадают в наши жилые дома. Украинцев убивают ракетами и артиллерией в очереди за водой или по пути в магазин. Мы засыпаем с мыслью о том, что можем не проснуться.
В Часовом Яру, Донецкая область, россияне обстреляли из «ураганов» две жилых пятиэтажки. Под завалами погибли 47 гражданских, среди них девятилетний ребенок. Вдумайтесь, полсотни мирных жителей убили солдаты рф только за один вечер!
В тысячах украинских семей дети остаются без родителей, а родители без детей.
При обстреле Винницы российские преступники убили 25 гражданских, из них 3 были детьми. На фотографиях ниже — останки четырехлетней девочки, которая возвращалась с мамой от логопеда.
Через неделю после теракта в больнице умерла докторка-неврологиня, раненная во время взрыва. Без матери остались трое детей.
А эта женщина прощается с 8-летней дочкой, которую убили российские солдаты, обстреливающие Харьковскую область.
Для российской армии не существует правил войны. Кроме гражданских объектов она целится в пункты гуманитарной помощи и «зеленые коридоры».
Во время эвакуации мирного населения из Ирпеня семья попала под минометные обстрелы — все погибли
Всего согласно данным ООН за четыре первых месяца войны российские военные убили 4 509 мирных жителей, 5 585 человек были ранены. С 24 февраля по 5 августа российские солдаты убили 359 детей, больше 700 получили ранения разной степени тяжести. И это только официальные данные, которые передают больницы и морги.
В статистику не входят убитые жители Мариуполя, Северодонецка, Лисичанска и других оккупированных территорий. Там тела украинцев все еще остаются под завалами города или сжигаются оккупантами в передвижных крематориях. По предварительным оценкам в Мариуполе солдаты рф убили от 10 000 до 20 000 украинцев.
В Украине — геноцид русскоязычного народа, а Россия его спасает
В нашей компании работают люди из всех частей Украины: больше всего сотрудников из Харькова, есть ребята из Киева, Днепра, Львова, Кропивницкого и других городов. 99% сотрудников до войны разговаривали только на русском языке. Нас никогда и никак не притесняли.
Но теперь именно русскоязычные города, Харьков, Мариуполь, Россия пытается стереть с лица земли.
Это Мариуполь. В подвалах и бомбоубежищах Мариуполя все еще находятся сто тысяч украинцев. К сожалению, мы не знаем, сколько из них сегодня живы
В нашем родном Харькове россияне каждый день убивают мирных жителей. Каждый день наши улицы обстреливают из артиллерии. Каждый вечер как по расписанию, в 23:00, в наш город летят ракеты. Прилетают они не в военные объекты, а в обычные жилые дома.
Российские солдаты обстреливают спальные районы Харькова
Именно в жилые здания русскоязычного Очакова россияне в 5 утра 28 июня выпустили ракеты. Они убили трех мирных граждан.
Одна из убитых — 6-летняя девочка, которая просто спала в своей кровати
Что это, если не геноцид?
Помните об этом, когда путин будет награждать очередную бригаду медалями за «героизм». Исключительно таким «героизмом» российские солдаты занимаются на украинских землях. С такими «героями» вам придется жить в путинской россии.
Украинцы сами в себя стреляют
У каждого украинца сейчас есть брат, коллега, друг или сосед в ЗСУ и территориальной обороне. Мы знаем, что происходит на фронте, из первых уст — от своих родных и близких. Никто не станет стрелять в свой дом и свою семью.
Украина во власти нацистов, и их нужно уничтожить
Российские пропагандисты любят говорить про денацификацию Украины. Они рассказывают про нациков и фашистов, которые стоят у власти.
Вот только нацисты в Украине — это придуманный теми же пропагандистами фейк.
Пример вранья: на фото, которое российский политик подписал как «Донецк. Медосмотр пленного», беларуский заключенный в 2005 году. Как думаете, какой процент читателей Николая Старикова перепроверяет информацию, которую он публикует?
Наш президент — русскоговорящий еврей. На свободных выборах в 2019 году за него проголосовало три четверти населения Украины.
Как у любой власти, у нас есть оппозиция. Но мы не избавляемся от неугодных, убивая их или пришивая им уголовные дела.
У нас нет места диктатуре, и мы показали это всему миру в 2013 году. Мы не боимся говорить вслух, и нам точно не нужна ваша помощь в этом вопросе.
Украинские семьи потеряли полтора миллиона родных, борясь с нацизмом во время Второй мировой. Мы никогда не выберем нацизм, фашизм или национализм как наш путь. И нам не верится, что вы сами можете всерьез так думать.
Это месть за детей Донбасса
Российские СМИ любят рассказывать о кровожадных украинских детоубийцах. Но «распятый мальчик в трусиках» и «мальчик — мишень для ракет ВСУ» — это легенды, придуманные российскими пропагандистами. Нет ни единого доказательства подобным страшилкам, только истории с государственных российских телеканалов.
Однако допустим, что ваши солдаты верят в эти легенды. Тогда у нас все равно появляется вопрос: зачем, мстя за детей Донбасса, они убивают детей Донбасса?
8 апреля солдаты рф выпустили две ракеты в вокзал Краматорска, где четыре тысячи украинцев ждали эвакуационные поезда. Ракетным ударом российские солдаты убили 57 человек, из которых 5 — дети. Еще 16 детей были ранены. Это дети Донбасса.
На одной из ракет остались остатки надписи «за детей».
Сразу после удара российские СМИ сообщили о выполненном задании, но когда стало известно о количестве жертв — передумали и сказали, что у рф даже нет такого оружия.
Это тоже ложь, вот статья в российских СМИ про учения с комплексом Точка-У. Рядом скриншот из видео с военным парадом, на котором видна Точка-У.
Еще один фейк, который пытались распространить в СМИ: «выпущенная по Краматорску ракета принадлежала ВСУ, это подтверждает ее серийный номер». Прочитайте подробное опровержение этой лжи.
Посмотрите на последствия удара. Кому конкретно из этих людей мстили за детей Донбасса?
Если бы Россия не напала на Украину, Украина бы напала на Россию
Нет, не напала бы.
Посмотрите, в скольких войнах участвовала и сколько войн развязала Россия за 30 лет:
- 1992–1993 — Россия оккупировала Приднестровье
- 1992–1993 — Россия спровоцировала Абхазскую войну
- 1994–1996 — Первая русско-чеченская война
- 1999–2009 — Вторая русско-чеченская война
- 2008 — Российско-грузинская война
- 2015–2022 — Вторжение России в Сирию
- 2014–2022 — Российско-украинская война
Украина за 30 лет не начала ни одну войну. Мы защищали отобранные россией территории, но никогда не развязывали войны.
Украинцы сами хотят в Россию
Это неправда, мы не хотим быть частью России. Мы суверенная страна с большой историей. Мы хотим развиваться так, как это видим МЫ, а не диктатор из соседней страны.
Посмотрите на захваченный Херсон, из которого оккупанты пытаются сделать ХНР:
Люди выходят на митинги против российских оккупантов, в них стреляют, бросают светошумовые гранаты. Но на следующий день люди выходят вновь.
Россия начала войну, чтобы не подпустить НАТО к своим границам
Четыре страны, которые входят в НАТО, уже граничат с Россией: Латвия, Литва, Эстония и Польша.
Швеция и Финляндия официально заявили о своем намерении вступить в НАТО. Ответ Путина на это: «Хочется им в НАТО — пожалуйста». Никакой военной спецоперации.
Более того, в 2000 году Путин сам планировал присоединить Россию к альянсу.
Украина не входит в НАТО. Более того, в середине февраля канцлер Германии подчеркнул, что в обозримом будущем нашу страну и не планируют принимать в НАТО.
На нашей территории нет баз НАТО и нет американских биолабораторий.
То есть Путин выборочно использует НАТО как страшилку для россиян и оправдание для геноцида.
Вновь, если вы не верите нам, украинской стороне, проверьте информацию в независимых международных СМИ:
Как Путин оправдывает вторжение в Украину. Фактчекинг DW (Deutsche Welle)
Зачем Путину война в Украине на самом деле
Мы не можем наверняка знать, что в голове у человека, который отдал приказ бомбить мирное население соседней страны.
Основной вариант, который мы видим: Путин начал войну, чтобы отвлечь россиян от внутренних проблем — коррупции и бедности. Внешние победы могли бы заставить россиян чувствовать себя значимыми, ощущать гордость за страну.
Сейчас он предлагает вам чувствовать гордость за расстрелянных украинцев в Буче, за изнасилованных женщин и детей в Ирпене, за разрушенные жизни людей во всей Украине.
Как вы можете прекратить эту войну
Мы хотим верить, что вы не желаете, чтобы тысячи ни в чем не виноватых людей умирали.
Что лично вы можете сделать, чтобы прекратить войну:
- Не верьте фейкам и российской пропаганде. Российская власть полностью контролирует телевидение и цензурирует другие российские источники новостей. Проверяйте информацию в международных изданиях: Русская служба BBC News, Deutsche Welle, CNN, NBC News.
- Распространяйте информацию. Рассказывайте правду о войне тем, кто вас окружает. Объясните пожилым родственникам, что в Украине нет нацистов или фашистов, российская армия убивает гражданских жителей.
- Выходите на митинги. Митинг — самый эффективный способ показать власти, что россияне против войны. В России не хватит автозаков, чтобы посадить всех, кто выступит против военных преступлений.
Если не остановить войну, продолжат умирать украинцы. Продолжат умирать россияне, пришедшие на нашу землю. Продолжит рушиться российская экономика, и вместе с ней — будущее каждого россиянина.
Остановите войну, чтобы у вас и у ваших детей был шанс на будущее!