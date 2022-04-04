24 февраля Россия напала на Украину

Если вы не верите украинцам и думаете, что зверства в Буче — это фейк, обратитесь к другим источникам. Прочитайте в международных СМИ доказательства того, что массовые убийства в Буче происходили в период оккупации города российскими военными:

Массовые убийства мирных жителей в Буче: что известно на данный момент (Русская служба BBC News)

Satellite images show bodies lay in Bucha for weeks, despite Russian claims (The New York Times)

Мирных жителей это не коснется

Это касается каждого жителя Украины каждый день.

Десяти миллионам украинцев пришлось бросить родные города. Снаряды попадают в наши жилые дома. Украинцев убивают ракетами и артиллерией в очереди за водой или по пути в магазин. Мы засыпаем с мыслью о том, что можем не проснуться.

В Часовом Яру, Донецкая область, россияне обстреляли из «ураганов» две жилых пятиэтажки. Под завалами погибли 47 гражданских, среди них девятилетний ребенок. Вдумайтесь, полсотни мирных жителей убили солдаты рф только за один вечер!

В тысячах украинских семей дети остаются без родителей, а родители без детей.

При обстреле Винницы российские преступники убили 25 гражданских, из них 3 были детьми. На фотографиях ниже — останки четырехлетней девочки, которая возвращалась с мамой от логопеда.

Через неделю после теракта в больнице умерла докторка-неврологиня, раненная во время взрыва. Без матери остались трое детей.

А эта женщина прощается с 8-летней дочкой, которую убили российские солдаты, обстреливающие Харьковскую область.

Для российской армии не существует правил войны. Кроме гражданских объектов она целится в пункты гуманитарной помощи и «зеленые коридоры».

Во время эвакуации мирного населения из Ирпеня семья попала под минометные обстрелы — все погибли

Всего согласно данным ООН за четыре первых месяца войны российские военные убили 4 509 мирных жителей, 5 585 человек были ранены. С 24 февраля по 5 августа российские солдаты убили 359 детей, больше 700 получили ранения разной степени тяжести. И это только официальные данные, которые передают больницы и морги.

В статистику не входят убитые жители Мариуполя, Северодонецка, Лисичанска и других оккупированных территорий. Там тела украинцев все еще остаются под завалами города или сжигаются оккупантами в передвижных крематориях. По предварительным оценкам в Мариуполе солдаты рф убили от 10 000 до 20 000 украинцев.

В Украине — геноцид русскоязычного народа, а Россия его спасает

В нашей компании работают люди из всех частей Украины: больше всего сотрудников из Харькова, есть ребята из Киева, Днепра, Львова, Кропивницкого и других городов. 99% сотрудников до войны разговаривали только на русском языке. Нас никогда и никак не притесняли.

Но теперь именно русскоязычные города, Харьков, Мариуполь, Россия пытается стереть с лица земли.

Это Мариуполь. В подвалах и бомбоубежищах Мариуполя все еще находятся сто тысяч украинцев. К сожалению, мы не знаем, сколько из них сегодня живы

В нашем родном Харькове россияне каждый день убивают мирных жителей. Каждый день наши улицы обстреливают из артиллерии. Каждый вечер как по расписанию, в 23:00, в наш город летят ракеты. Прилетают они не в военные объекты, а в обычные жилые дома.

Российские солдаты обстреливают спальные районы Харькова

Именно в жилые здания русскоязычного Очакова россияне в 5 утра 28 июня выпустили ракеты. Они убили трех мирных граждан.

Одна из убитых — 6-летняя девочка, которая просто спала в своей кровати

Что это, если не геноцид?

Помните об этом, когда путин будет награждать очередную бригаду медалями за «героизм». Исключительно таким «героизмом» российские солдаты занимаются на украинских землях. С такими «героями» вам придется жить в путинской россии.

Украинцы сами в себя стреляют

У каждого украинца сейчас есть брат, коллега, друг или сосед в ЗСУ и территориальной обороне. Мы знаем, что происходит на фронте, из первых уст — от своих родных и близких. Никто не станет стрелять в свой дом и свою семью.

Украина во власти нацистов, и их нужно уничтожить

Российские пропагандисты любят говорить про денацификацию Украины. Они рассказывают про нациков и фашистов, которые стоят у власти.

Вот только нацисты в Украине — это придуманный теми же пропагандистами фейк.

Пример вранья: на фото, которое российский политик подписал как «Донецк. Медосмотр пленного», беларуский заключенный в 2005 году. Как думаете, какой процент читателей Николая Старикова перепроверяет информацию, которую он публикует?

Наш президент — русскоговорящий еврей. На свободных выборах в 2019 году за него проголосовало три четверти населения Украины.

Как у любой власти, у нас есть оппозиция. Но мы не избавляемся от неугодных, убивая их или пришивая им уголовные дела.

У нас нет места диктатуре, и мы показали это всему миру в 2013 году. Мы не боимся говорить вслух, и нам точно не нужна ваша помощь в этом вопросе.

Украинские семьи потеряли полтора миллиона родных, борясь с нацизмом во время Второй мировой. Мы никогда не выберем нацизм, фашизм или национализм как наш путь. И нам не верится, что вы сами можете всерьез так думать.

Это месть за детей Донбасса

Российские СМИ любят рассказывать о кровожадных украинских детоубийцах. Но «распятый мальчик в трусиках» и «мальчик — мишень для ракет ВСУ» — это легенды, придуманные российскими пропагандистами. Нет ни единого доказательства подобным страшилкам, только истории с государственных российских телеканалов.

Однако допустим, что ваши солдаты верят в эти легенды. Тогда у нас все равно появляется вопрос: зачем, мстя за детей Донбасса, они убивают детей Донбасса?

8 апреля солдаты рф выпустили две ракеты в вокзал Краматорска, где четыре тысячи украинцев ждали эвакуационные поезда. Ракетным ударом российские солдаты убили 57 человек, из которых 5 — дети. Еще 16 детей были ранены. Это дети Донбасса.

На одной из ракет остались остатки надписи «за детей».

Сразу после удара российские СМИ сообщили о выполненном задании, но когда стало известно о количестве жертв — передумали и сказали, что у рф даже нет такого оружия.

Это тоже ложь, вот статья в российских СМИ про учения с комплексом Точка-У. Рядом скриншот из видео с военным парадом, на котором видна Точка-У.

Еще один фейк, который пытались распространить в СМИ: «выпущенная по Краматорску ракета принадлежала ВСУ, это подтверждает ее серийный номер». Прочитайте подробное опровержение этой лжи.

Посмотрите на последствия удара. Кому конкретно из этих людей мстили за детей Донбасса?